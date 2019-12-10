Venezuela'da darbe girişiminde bulunan 16 asker ülkeden kaçtı

Venezuela'da başarısız askeri kalkışma girişimine katılan ve daha sonra Panama Büyükelçiliğine sığınan askerler ülkeden kaçtı.



Kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD ve Batı destekli muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ve partisi Voluntad Popular'ın lideri Leopoldo Lopez'in 30 Nisan'da denediği askeri kalkışmaya katılan 16 asker ülkeden çıkmayı başardı.