Son Dakika Haberleri: Venezuela'da darbe girişiminde bulunan 16 asker ülkeden kaçtı
Son Dakika Dünya Venezuela'da darbe girişiminde bulunan 16 asker ülkeden kaçtı - Son Dakika Dünya

Venezuela'da darbe girişiminde bulunan 16 asker ülkeden kaçtı

6 saat önce

Venezuela'da başarısız askeri kalkışma girişimine katılan ve daha sonra Panama Büyükelçiliğine sığınan askerler ülkeden kaçtı. Kaçan 16 asker arasında bir kurmay albay ve iki yüzbaşı bulunuyor.

Venezuela'da darbe girişiminde bulunan 16 asker ülkeden kaçtı, System.String[]

Venezuela'da başarısız askeri kalkışma girişimine katılan ve daha sonra Panama Büyükelçiliğine sığınan askerler ülkeden kaçtı.


Kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD ve Batı destekli muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ve partisi Voluntad Popular'ın lideri Leopoldo Lopez'in 30 Nisan'da denediği askeri kalkışmaya katılan 16 asker ülkeden çıkmayı başardı.

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Venezuela, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:46 
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