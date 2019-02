Venezuela'da Demokrasinin Devam Etmesinden Yanayız"

TBMM Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Dünyanın her yanında demokrasiden yana olduğumuz gibi Venezuela'da da demokrasinin devam etmesinden yanayız." dedi.

Bayram, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, halkın iradesiyle yönetime gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetine küresel ve emperyalist güçler tarafından yapılan darbe girişimini asla kabul etmediklerini belirtti.



Serkan Bayram, "Dünyanın her yanında demokrasiden yana olduğumuz gibi Venezuela'da da demokrasinin devam etmesinden yanayız." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm darbe girişimlerine karşı kararlı tutumlarının bugüne kadar sürdüğünü ve bundan sonra da devam edeceğini vurgulayan Bayram, Maduro ailesi ve yakınlarına karşı alınan yaptırım kararlarını da kabul etmediklerini, Maduro ve Venezuela halkının yanında olduklarını söyledi.



Türkiye'de de geçmişte bu tip darbelere teşebbüs edildiğini anımsatan Bayrak, en son hain FETÖ'nün darbe girişimine ve demokrasi dışı tutuma karşı da millet ve ülke olarak hep birlikte karşı durulduğunu ifade etti.



Bayram, şunları kaydetti:



"Darbeler ve muhtıralarla hiçbir yere varılamayacağını milletçe biliyoruz. Sözde özgürlük ve demokrasi getireceklerini iddia eden emperyalist güçler, müdahale ettikleri ülkelere kan ve nefret götürmüşlerdir. Şu anda Orta Doğu'da yaşanan tablo budur. İnşallah Latin Amerika'yı da Orta Doğu'ya çevirmezler.



Venezuela'da istikrar, refah, huzur ve güvenliğin sürmesi, bölgesel istikrar ve dünya barışı açısından da önem taşımaktadır. Nasıl sayın Maduro millet iradesiyle seçilmiş bir başkan ise sayın Guadio'da seçilmiş meclis başkanıdır. Meşruiyetini de seçilmeye ve seçimlere borçludur. Dolayısıyla toplumsal birliğin temeli şüphesiz kurallara riayetten geçer. Halka siyasal önderlik için gelecek olanların Venezuela'nın bütünlüğünü ve eserlerini esas alan bir yaklaşımla sorun olarak gördükleri alanlarda karşılıklı müzakere ederek yol yürümeleri de Türk halkının gönlünden geçen isteğidir."



Venezuela'da küresel güçlerin ekonomik yaptırımlar ve askeri darbeyi işaret edip meclis başkanını devlet başkanı ilan ederek yapılacak girişimlerin, halk nazarında tutmayacağını ifade eden Bayram, "Er ya da geç demokrasi üstün gelecek ve Maduro hükümeti de devam edecektir. Biz Türk halkı olarak her daim Sayın Maduro, Venezuela halkı ve demokrasinin yanındayız." dedi.



Bayram, bugün, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Erzincanımızı, bu Ermeni mezaliminden kurtaran, o dönemde şehit olan hemşehrilerimizi de rahmetle anıyorum." dedi.

