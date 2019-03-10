Venezuela'da Elektrik Kesintileri: 15 Diyaliz Hastası Hayatını Kaybetti
1 saat önce
– Venezuela genelinde Perşembe gününden bu yana, bir hidroelektrik santralindeki arıza sebebiyle, yaşanan elektrik kesintileri 15 diyaliz hastasının hayatını kaybetmesine neden oldu.
– Venezuela
genelinde Perşembe gününden bu yana, bir hidroelektrik santralindeki arıza sebebiyle, yaşanan elektrik kesintileri 15 diyaliz hastasının hayatını kaybetmesine neden oldu.
Venezuela elektrik ihtiyacı için, geniş petrol rezervi yerine hidroelektrik altyapısını kullanıyor ancak uzun yıllardır bakımsız kalan barajlar sistemde hatalara yol açarak ülkenin elektriksiz kalmasına sebep oldu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ve ABD
destekli muhalefet karşılıklı suçlamalarda bulunrken, Başkan Maduro elektrik kesintilerinin sabotaj sebepli olduğunu söyledi.
Yerel haberlere göre Venezuela'nın 23 kentinde hala elektrik yok. - Venezuela
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:34 Kaynak: DHA
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