Son Dakika Haberleri: Venezuela'da elektrik kesintisi 5'inci gününde, hayat felç oldu

Venezuela'da elektrik kesintisi 5'inci gününde, hayat felç oldu

1 saat önce

Venezuela'da elektrik kesintisi 5'inci gününe girerken ülkede ilan edilen resmi tatil de uzatıldı.

Venezuela'da elektrik kesintisi 5'inci gününde, hayat felç oldu, System.String[]
Venezuela'da elektrik kesintisi 5'inci gününe girerken ülkede ilan edilen resmi tatil de uzatıldı. Dün, elektrik verilmeye başlanan başkentte aktarma istasyonlarından birinde patlama meydana gelince Caracas yeniden karanlığa gömüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:35 

Venezuela, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Venezuela'da Görev Yapan Personelini Geri Çekiyor Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü

Acun Ilıcalı'nın TV8 Kanalının Hisselerinin Tamamını Sattığı İddia Edildi! 2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 09:10:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da elektrik kesintisi 5'inci gününde, hayat felç oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]