Venezuela'da elektrik kesintisi 5'inci gününde, hayat felç oldu
1 saat önce
Venezuela'da elektrik kesintisi 5'inci gününe girerken ülkede ilan edilen resmi tatil de uzatıldı.
Venezuela
'da elektrik kesintisi 5'inci gününe girerken ülkede ilan edilen resmi tatil de uzatıldı. Dün, elektrik verilmeye başlanan başkentte aktarma istasyonlarından birinde patlama meydana gelince Caracas yeniden karanlığa gömüldü.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:35
ABD, Venezuela'da Görev Yapan Personelini Geri Çekiyor
Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü
Acun Ilıcalı'nın TV8 Kanalının Hisselerinin Tamamını Sattığı İddia Edildi!
2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi