Son Dakika Haberleri: Venezuela'da elektrik kesintisi hayatı durdurdu

Venezuela'da elektrik kesintisi hayatı durdurdu

1 saat önce

Venezuela'daki elektrik kesintisi nedeniyle okullar tatil edildi, iş yerlerinde mesailer iptal edildi.

Venezuela'da elektrik kesintisi hayatı durdurdu, System.String[]
Venezuela'daki elektrik kesintisi nedeniyle okullar tatil edildi, iş yerlerinde mesailer iptal edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:30 

Venezuela, Ekonomi
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