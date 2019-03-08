Venezuela'da elektrik kesintisi hayatı durdurdu
1 saat önce
Venezuela'daki elektrik kesintisi nedeniyle okullar tatil edildi, iş yerlerinde mesailer iptal edildi.
Venezuela
'daki elektrik kesintisi nedeniyle okullar tatil edildi, iş yerlerinde mesailer iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:30
Venezuela'da Ülke Çapında Elektrik Kesintisi!
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