Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Elektrik Kesintisi Nedeniyle Can Kaybı 51'e Yükseldi

Venezuela'da Elektrik Kesintisi Nedeniyle Can Kaybı 51'e Yükseldi

59 dakika önce

Venezuela’da elektrik kesintilerinin üçüncü gününde, hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 51’e yükseldiği belirtildi. Venezuela’da elektrik kesintileri nedeniyle hastanelerde can kayıpları artmaya devam ediyor. Böbrek hastaları, diyaliz merkezlerinin yüzde 95’inde elektrik sıkıntısı nedeniyle kritik saatler geçiriyor. Venezuela sağlık birimlerinden yapılan açıklamada, diyaliz makinelerinin çalışmaması nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölü sayısının 36’dan 51’e yükseldiği belirtildi. Venezuela […]The post Venezuela’da elektrik kesintisi nedeniyle can kaybı 51’e yükseldi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Venezuela'da Elektrik Kesintisi Nedeniyle Can Kaybı 51'e Yükseldi, System.String[]
Venezuela'da elektrik kesintilerinin üçüncü gününde, hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği belirtildi.

Venezuela'da elektrik kesintileri nedeniyle hastanelerde can kayıpları artmaya devam ediyor. Böbrek hastaları, diyaliz merkezlerinin yüzde 95'inde elektrik sıkıntısı nedeniyle kritik saatler geçiriyor. Venezuela sağlık birimlerinden yapılan açıklamada, diyaliz makinelerinin çalışmaması nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölü sayısının 36'dan 51'e yükseldiği belirtildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro "elektrik savaşı" olarak nitelendirdiği ve sabotajdan kaynaklandığını iddia ettiği kesintiler sonrasında ülkede bulunan 10 binden fazla hastanenin risk altında bulunduğu açıklandı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:50 

Venezuela, Sektörel
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