Venezuela'da Elektrik Kesintisi Nedeniyle Can Kaybı 51'e Yükseldi
59 dakika önce
Venezuela’da elektrik kesintilerinin üçüncü gününde, hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 51’e yükseldiği belirtildi. Venezuela’da elektrik kesintileri nedeniyle hastanelerde can kayıpları artmaya devam ediyor. Böbrek hastaları, diyaliz merkezlerinin yüzde 95’inde elektrik sıkıntısı nedeniyle kritik saatler geçiriyor. Venezuela sağlık birimlerinden yapılan açıklamada, diyaliz makinelerinin çalışmaması nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölü sayısının 36’dan 51’e yükseldiği belirtildi. Venezuela […]The post Venezuela’da elektrik kesintisi nedeniyle can kaybı 51’e yükseldi appeared first on Enerji Enstitüsü.
Venezuela
'da elektrik kesintilerinin üçüncü gününde, hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği belirtildi.
Venezuela'da elektrik kesintileri nedeniyle hastanelerde can kayıpları artmaya devam ediyor. Böbrek hastaları, diyaliz merkezlerinin yüzde 95'inde elektrik sıkıntısı nedeniyle kritik saatler geçiriyor. Venezuela sağlık birimlerinden yapılan açıklamada, diyaliz makinelerinin çalışmaması nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölü sayısının 36'dan 51'e yükseldiği belirtildi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
"elektrik savaşı" olarak nitelendirdiği ve sabotajdan kaynaklandığını iddia ettiği kesintiler sonrasında ülkede bulunan 10 binden fazla hastanenin risk altında bulunduğu açıklandı.
The post Venezuela'da elektrik kesintisi nedeniyle can kaybı 51'e yükseldi
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:50
Sen Anlat Karadeniz'de Beklenmeyen Ayrılık! Kilit İsim Vedat, Apar Topar Öldürüldü
Üvey Annesini Öldürüp Başını Kapıya Asan Katil Zanlısı, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse Çarptırıldı
Uzman Çavuş Ölü Bulundu
Anne-Kızı Öldüren Katilin Dikkat Çekmemek İçin Cenazeye Katıldığı Ortaya Çıktı