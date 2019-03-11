Venezuela'da Elektrik Trafosu Patladı
31 dakika önce
Venezuela'da elektrik kesintileri günlerdir devam ederken, başkent Karakas'ta elektriklerin gelmesinin ardından trafonun patlaması ile birçok mahalle yine elektriksiz kaldı.
Venezuela
'da elektrik kesintileri günlerdir devam ederken, başkent Karakas'ta elektriklerin gelmesinin ardından trafonun patlaması ile birçok mahalle yine elektriksiz kaldı.
Venezuela genelinde elektrik kesintileri 4. gününde devam ediyor. Karakas'ın güneydoğusunda bir trafoda meydana gelen patlama, başkentin birçok mahallesini yine elektriksiz bıraktı. Humboldt elektrik santralinden yükselen alevler ise gökyüzünü aydınlattı.
Venezuela devlet televizyonu, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını, patlamanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
elektrik kesintilerinin siber saldırıyla bağlantılı olduğunu iddia ederken, başkentin güneydoğusundaki trafoda meydana gelen patlama bir kez daha kafaların karışmasına neden oldu. - KARAKAS
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:16 Kaynak: İHA
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