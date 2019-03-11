Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Elektrik Trafosu Patladı

Venezuela'da Elektrik Trafosu Patladı

31 dakika önce

Venezuela'da elektrik kesintileri günlerdir devam ederken, başkent Karakas'ta elektriklerin gelmesinin ardından trafonun patlaması ile birçok mahalle yine elektriksiz kaldı.

Venezuela'da Elektrik Trafosu Patladı, System.String[]
Venezuela'da elektrik kesintileri günlerdir devam ederken, başkent Karakas'ta elektriklerin gelmesinin ardından trafonun patlaması ile birçok mahalle yine elektriksiz kaldı.

Venezuela genelinde elektrik kesintileri 4. gününde devam ediyor. Karakas'ın güneydoğusunda bir trafoda meydana gelen patlama, başkentin birçok mahallesini yine elektriksiz bıraktı. Humboldt elektrik santralinden yükselen alevler ise gökyüzünü aydınlattı.

Venezuela devlet televizyonu, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını, patlamanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro elektrik kesintilerinin siber saldırıyla bağlantılı olduğunu iddia ederken, başkentin güneydoğusundaki trafoda meydana gelen patlama bir kez daha kafaların karışmasına neden oldu. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:16 Kaynak: İHA

Venezuela, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'yi Dünyaya Rezil Eden Venezuela Yalanı: Elektrik Kesintisinin Nedeni Alman Barajı İntihar Eden Talihsiz Vatandaştan Geriye Borçlarının Yazılı Olduğu Dekont Kaldı

Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı Tarlasını Süren Çiftçi, Tesadüfen Binlerce Yıllık Tarihi Küp Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 20:47:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Elektrik Trafosu Patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]