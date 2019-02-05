Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Erken Başkanlık Seçimi Yapılmayacak"

Venezuela'da Erken Başkanlık Seçimi Yapılmayacak"

31 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, erken başkanlık seçiminin yapılmayacağını söyledi.

Venezuela'da Erken Başkanlık Seçimi Yapılmayacak
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, erken başkanlık seçiminin yapılmayacağını söyledi. Venezuela'da yaşanan Amerika ve batı destekli siyasi krizi bir Rus kanalına değerlendiren Devlet Başkanı Nicolas Maduro önemli açıklamalarda bulundu. Dünya kamuoyunun savaştan kaçınması gerektiğini söyleyen Maduro, "ABD destekli müdahale durumunda insani zararlar onarılmayacak yaralar açacaktır. Böyle bir girişim telafi edilemez askeri ve insani zararlara yol açar" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya dair yaptığı çalışmalar ve girişimlere dair de açıklamalar yapan Maduro, "Bütün dünyayı Trump'ın deliliklerini durdurması için tüm kitle iletişim araçlarını kullanıyorum. Tarihe nasıl geçeceğimi umursamıyorum, tarihte asla yenilmiş biri olmayacağım ve halka karşı bir hain olmayacağım. Venezuela asla pes etmeyecek" dedi. Maduro verdiği röportajda Venezuela muhalefetin erken seçim talebine cevap vererek, "Sorun muhalefetin talep ettiği erken seçim değil. Venezuela'da son 20 yılda 25 seçim yapıldı. Geçtiğimiz yıl içerisinde 6 kez seçim kampanyası yapıldı. Hatırlatmak isterim ki gelecek başkanlık seçimleri 2020 yılında" diyerek muhalefetin erken seçim taleplerinin kapısını sonuna kadar kapattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
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