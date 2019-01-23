Venezuela'da Gösteriler (1)
35 dakika önce
- Gösteri için toplanan kalabalıktan detaylar Venezuelalı muhalifler, Caracas'ın farklı bölgelerinde toplanarak belirlenen miting alanlarına doğru harekete geçti.
- Gösteri için toplanan kalabalıktan detaylar Venezuelalı muhalifler, Caracas'ın farklı bölgelerinde toplanarak belirlenen miting alanlarına doğru harekete geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:01 Kaynak: AA
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