Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Gösteriler (1)

Venezuela'da Gösteriler (1)

35 dakika önce

- Gösteri için toplanan kalabalıktan detaylar Venezuelalı muhalifler, Caracas'ın farklı bölgelerinde toplanarak belirlenen miting alanlarına doğru harekete geçti.

- Gösteri için toplanan kalabalıktan detaylar Venezuelalı muhalifler, Caracas'ın farklı bölgelerinde toplanarak belirlenen miting alanlarına doğru harekete geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:01 Kaynak: AA

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