Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Gösterilerde En Az 30 Kişi Yaralandı

Venezuela'da Gösterilerde En Az 30 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Venezuela güvenlik güçlerinin elektrik kesintilerine karşı düzenlenen protesto gösterilerindeki müdahalesinde en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Venezuela'da Gösterilerde En Az 30 Kişi Yaralandı, System.String[]
Venezuela güvenlik güçlerinin elektrik kesintilerine karşı düzenlenen protesto gösterilerindeki müdahalesinde en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ülke genelinde yaptığı gösteri çağrısı dün karşılık buldu. Venezuela'da dün sabahın ilk saatlerinden itibaren binlerce kişi ülkenin 358 noktasında yürüyüşe geçti. Güvenlik güçlerinin Amparo'da Ulusal Elektrik Kurumu genel merkezine yürüyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ettiği ifade edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7'si üniversite öğrencisi olmak üzere 30'dan fazla protestocu yaralandı.

İki muhalif milletvekili gözaltına alındı

Muhalif milletvekilleri Renzo Prieto ve Nora Bracho Maracaibo da gösteriler sırasında gözaltına alındı. İki vekil kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Guaido, seferberlik çağrısı yaptı

Başkent Karakas'taki gösterilere katılan Juan Guaido, "Özgürlüğü elde edene kadar sokaklarda olacağız" açıklamasıyla başka bir seferberlik çağrısında daha bulundu. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:03 Kaynak: İHA

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