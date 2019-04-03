Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Guaido'nun Dokunulmazlığı Kaldırıldı

Venezuela'da Guaido'nun Dokunulmazlığı Kaldırıldı

53 dakika önce

Venezuela'da, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırıldı.

Venezuela'da Guaido'nun Dokunulmazlığı Kaldırıldı, System.String[]
Venezuela'da, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırıldı.

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteği ile ülkesinde ordunun desteğini alarak sokak hareketleri ile hükümeti değiştirmeye çalışan Guaido hakkında başlatılan yasal süreç işlemeye devam ediyor.

Ülkedeki tek yetkili yasama organı Kurucu Meclis, (ANC) Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno'nun "Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılması" talebini görüşmek üzere Diosdado Cabello başkanlığında olağanüstü toplandı.

Oturumda, Guaido'nun dokunulmazlığının "Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya geçmesi" nedeniyle başlatılan yasal süreç için kaldırılması talebi, parlamenterlerin tamamının desteği ile kabul edildi.

TSJ'nin, ANC'nin bu kararı sonrası dava sürecini başlatması bekleniyor.

Başkent Caracas'ta 23 Ocak'ta düzenlenen mitingde yemin ederek kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, ABD'nin Kolombiya'ya yığdığı "insani yardım" malzemelerinin 23 Şubat'ta Venezuela'ya sokulması girişiminden bir gün önce Kolombiya'ya geçmişti.

Kolombiyalı yasa dışı silahlı grupların sınırda kontrol ettiği patikalardan geçtiği değerlendirilen Guaido, Kolombiya'ya Venezuela ordusunun desteği ile gittiğini öne sürmüştü.

Bu ülkenin ardından Brezilya, Paraguay, Arjantin ve Ekvador'u ziyaret eden Guaido, 4 Mart'ta Venezuela'ya dönmüş ve sorunsuz bir şekilde giriş yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:43 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Venezuela, Güncel
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