Venezuela'da Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırıldı
30 dakika önce
Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırıldı.
Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırıldı. Guaido'nun, yurt dışı çıkış yasağını ihlalden yargılanması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:39
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