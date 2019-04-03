Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırıldı

Venezuela'da Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırıldı

30 dakika önce

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırıldı.

Venezuela'da Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırıldı, System.String[]
Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırıldı. Guaido'nun, yurt dışı çıkış yasağını ihlalden yargılanması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:39 

Ekonomi
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