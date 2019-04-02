Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Guaido'nun Dokunulmazlığının Kaldırılması İstendi

Venezuela'da Guaido'nun Dokunulmazlığının Kaldırılması İstendi

22 dakika önce

Venezuela'da, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

Venezuela'da Guaido'nun Dokunulmazlığının Kaldırılması İstendi, System.String[]
Venezuela'da, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido hakkında başlatılan yasal süreç işlemeye devam ediyor.

Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno, ülkedeki yetkili yasama organı Kurucu Meclisten (ANC) Guaido'nun dokunulmazlığını kaldırmasını istedi.

Moreno, TSJ'nin bu kararının, Guaido'nun "Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya geçmesi" nedeniyle başlatılan yasal süreç için alındığını belirtti. Sürecin çok açık olduğunu vurgulayan Moreno, dolayısıyla bu konuda bir "ön soruşturmaya" gerek olmadığını vurguladı.

TSJ'den bir yargıç ise söz konusu karara katılmadı.

Guaido, 28 Mart'ta Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından kamu hizmetinden uzaklaştırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:40 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel
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