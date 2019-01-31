Venezuela'da Guaido'nun evine baskın iddiası
45 dakika önce
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, "Şu anda FAES evimde, ailemin evinde.
Venezuela
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, "Şu anda FAES evimde, ailemin evinde. Orada bulunan kızımın başına gelecek her şeyden Maduro sorumludur." dedi. Ulusal basın, özel kuvvetler mensubu bazı kişilerin evine girmedikleri Guaido'nun yaşadığı binada bilgi topladıktan sonra ayrıldıklarını yazdı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37
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