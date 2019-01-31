Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Guaido'nun evine baskın iddiası

Venezuela'da Guaido'nun evine baskın iddiası

45 dakika önce

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, "Şu anda FAES evimde, ailemin evinde.

Venezuela'da Guaido'nun evine baskın iddiası, System.String[]
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, "Şu anda FAES evimde, ailemin evinde. Orada bulunan kızımın başına gelecek her şeyden Maduro sorumludur." dedi. Ulusal basın, özel kuvvetler mensubu bazı kişilerin evine girmedikleri Guaido'nun yaşadığı binada bilgi topladıktan sonra ayrıldıklarını yazdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37 

Venezuela, Ekonomi
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