Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Guaido'nun, kendisini devirmek isteyen temsilcisini azlettiği öne sürüldü
Son Dakika Güncel Venezuela'da Guaido'nun, kendisini devirmek isteyen temsilcisini azlettiği öne sürüldü - Son Dakika

Venezuela'da Guaido'nun, kendisini devirmek isteyen temsilcisini azlettiği öne sürüldü

6 saat önce

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun, Kolombiya'nın büyükelçi olarak tanıdığı temsilcisini, kendisine karşı komplo kurduğu iddialarıyla azlettiği öne sürüldü.

Venezuela'da Guaido'nun, kendisini devirmek isteyen temsilcisini azlettiği öne sürüldü, System.String[]

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun, Kolombiya'nın büyükelçi olarak tanıdığı temsilcisini, kendisine karşı komplo kurduğu iddialarıyla azlettiği öne sürüldü.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için askeri kalkışma da dahil birçok yol deneyen ABD destekli Guaido, Kolombiya'nın "Bogota Büyükelçisi" sıfatıyla tanıdığı temsilcisi eski Enerji ve Madencilik Bakanı Humberto Calderon Berti'yi görevden aldı.

Venezuela muhalefeti tarafından da tepkiyle karşılanan görevden almaya ilişkin bölge basınındaki haberlerde, kararın, Berti'nin, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in danışmanları ile Guaido'yu muhalefetin başından uzaklaştırmak için görüşmeler yapması nedeniyle alındığı iddia edildi.

Ülkedeki muhalefetin sert isimlerinden Maria Corina Machado da Caracas'ta, Berti'nin görevden alınmasının "büyük bir kayıp" olduğunu söyledi.

Berti, Kolombiya'ya "Büyükelçi" sıfatıyla atanmıştı

Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın da bir dönem başkanlığını yapan Berti, geçici devlet başkanlığını ilan etmesinin ardından birçok batılı ve bölge ülkesince tanınan Guaido tarafından Kolombiya'ya "Büyükelçi" sıfatıyla atanmıştı.

ABD'nin şubatta Venezuela'ya sokulmak üzere gönderdiği insani yardımların depolandığı ve saf değiştiren Venezuelalı askerlerin misafir edildiği Kolombiya'da bu askerler için toplanan fonların, Guaido'nun iki temsilcisince şahsi harcamalarda kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Berti de söz konusu kişiler hakkında işlem başlatılması için haziranda Kolombiyalı makamlardan resmi talepte bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Venezuela, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deontay Wilder, yalnızca 5 dakika taktığı maske için 15 bin euro ödedi
TikTok, Uygur Türklerine baskıyı anlatan videoyu kaldırdığı için özür diledi Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 05:42:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Guaido'nun, kendisini devirmek isteyen temsilcisini azlettiği öne sürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]