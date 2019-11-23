Venezuela'da Guaido'nun kitlesel sokak gösterileri çağrısı karşılık bulmadı

Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido'nun kitlesel sokak gösterileri çağrısı halk nezdinde beklenen karşılığı bulmadı. Guaido'nun çağrısı sonrası Venezuela sokakları yalnızca küçük çaplı gösterilere sahne oldu.



Geçtiğimiz cumartesi günü Guaido destekçilerinden, ülkedeki ekonomik çöküşe ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yaptırımlara rağmen iktidarı terk etmeyen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı devamlı gösteriler yapmalarını istedi.