Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Guaido'nun kitlesel sokak gösterileri çağrısı karşılık bulmadı
Son Dakika Dünya Venezuela'da Guaido'nun kitlesel sokak gösterileri çağrısı karşılık bulmadı - Son Dakika Dünya

Venezuela'da Guaido'nun kitlesel sokak gösterileri çağrısı karşılık bulmadı

6 saat önce

Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido'nun kitlesel sokak gösterileri çağrısı halk nezdinde beklenen karşılığı bulmadı. Guaido'nun çağrısı sonrası Venezuela sokakları yalnızca küçük çaplı gösterilere sahne oldu.

Venezuela'da Guaido'nun kitlesel sokak gösterileri çağrısı karşılık bulmadı, System.String[]

Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido'nun kitlesel sokak gösterileri çağrısı halk nezdinde beklenen karşılığı bulmadı. Guaido'nun çağrısı sonrası Venezuela sokakları yalnızca küçük çaplı gösterilere sahne oldu.


Geçtiğimiz cumartesi günü Guaido destekçilerinden, ülkedeki ekonomik çöküşe ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yaptırımlara rağmen iktidarı terk etmeyen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı devamlı gösteriler yapmalarını istedi.

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Venezuela, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:08 
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