Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Guaido’nun temsilcileri hakkında yolsuzluk iddiası
Son Dakika Ekonomi Haber

Venezuela'da Guaido’nun temsilcileri hakkında yolsuzluk iddiası

1 saat önce

Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun saf değiştiren Venezuelalı askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği iki temsilcisinin paraları şahsi harcamalarında kullandıkları iddia edildi.

Venezuela'da Guaido’nun temsilcileri hakkında yolsuzluk iddiası, System.String[]
Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun saf değiştiren Venezuelalı askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği iki temsilcisinin paraları şahsi harcamalarında kullandıkları iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:28 
Venezuela, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 yaşındaki çocuk 3. kattan beton zemine çakıldı! O anlar kamerada Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi tahliye edildi Psikolog Üstün Dökmen'den ortak yayın değerlendirmesi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 11:02:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Guaido’nun temsilcileri hakkında yolsuzluk iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]