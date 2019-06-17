Venezuela'da Guaido’nun temsilcileri hakkında yolsuzluk iddiası
1 saat önce
Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun saf değiştiren Venezuelalı askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği iki temsilcisinin paraları şahsi harcamalarında kullandıkları iddia edildi.
Venezuela
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:28
'da muhalif lider Guaido'nun saf değiştiren Venezuelalı askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği iki temsilcisinin paraları şahsi harcamalarında kullandıkları iddia edildi.
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