Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Guaido'ya Enerji Sistemine Saldırıya Karıştığı Gerekçesiyle Soruşturma Açıldı

Venezuela'da Guaido'ya Enerji Sistemine Saldırıya Karıştığı Gerekçesiyle Soruşturma Açıldı

1 saat önce

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, muhalefet lideri Juan Guaido’ya yönelik ulusal enerji sistemine saldırıda parmağı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saab, basın toplantısında, “Juan Guaido adlı vatandaşa yönelik, enerji sistemine saldırıya karıştığı gerekçesiyle yeni soruşturma başlatıyoruz” dedi. Ayrıca provokatörlere ve halk arasında panik yayanlara karşı soruşturma başlatıldığını dile getiren Başsavcı, “Bu, şiddete hayranlığını dile getiren […]The post Venezuela’da Guaido’ya enerji sistemine saldırıya karıştığı gerekçesiyle soruşturma açıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Venezuela'da Guaido'ya Enerji Sistemine Saldırıya Karıştığı Gerekçesiyle Soruşturma Açıldı, System.String[]
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, muhalefet lideri Juan Guaido'ya yönelik ulusal enerji sistemine saldırıda parmağı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Saab, basın toplantısında, "Juan Guaido adlı vatandaşa yönelik, enerji sistemine saldırıya karıştığı gerekçesiyle yeni soruşturma başlatıyoruz" dedi. Ayrıca provokatörlere ve halk arasında panik yayanlara karşı soruşturma başlatıldığını dile getiren Başsavcı, "Bu, şiddete hayranlığını dile getiren ve hatta yağmalamayı teşvik eden diğer bozguncu hatipleri de ilgilendiriyor" diye ekledi.

Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar hidroelektrik santralinde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı. Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı. Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürerek Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:20 

Saab, Venezuela, Sektörel
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