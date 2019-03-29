Venezuela'da Guaido'ya kamudan men cezası
38 dakika önce
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, mal beyanı ve harcamalarındaki tutarsızlık gerekçesiyle 15 yıl boyunca kamu hizmetlerinden men edildi.
Venezuela
'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, mal beyanı ve harcamalarındaki tutarsızlık gerekçesiyle 15 yıl boyunca kamu hizmetlerinden men edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:32
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