Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Guaido'ya kamudan men cezası

Venezuela'da Guaido'ya kamudan men cezası

38 dakika önce

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, mal beyanı ve harcamalarındaki tutarsızlık gerekçesiyle 15 yıl boyunca kamu hizmetlerinden men edildi.

Venezuela'da Guaido'ya kamudan men cezası, System.String[]
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, mal beyanı ve harcamalarındaki tutarsızlık gerekçesiyle 15 yıl boyunca kamu hizmetlerinden men edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:32 

Venezuela, Ekonomi
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