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Venezuela'da halkın yüzde 74'ü Kovid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika

Venezuela'da halkın yüzde 74'ü Kovid-19'a karşı aşılandı

15.11.2021 09:20
Venezuela'da halkın yüzde 74'ü Kovid-19'a karşı aşılandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, nüfusun yüzde 74'ünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılandığını bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, nüfusun yüzde 74'ünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılandığını bildirdi.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Maduro, yıl sonuna kadar halkın yüzde 90'ına Kovid-19 aşısı yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Nüfusun yüzde 74'üne aşı uyguladık, yüzde 80'e doğru gidiyoruz. Ülke nüfusunun yüzde 95'ine yetecek kadar doz var." ifadesini kullandı.

Maduro, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine mümkün olduğunca uymalarını isteyerek, abluka ve engellemelere rağmen hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 5 bin 26 kişi hayatını kaybetti, 419 bin 745 kişide virüs görüldü.

"Bir grup paralı asker suç üstü yakalandı"

Ülkede 21 Kasım'da yapılacak yerel ve bölgesel seçimler öncesi paralı bir askerin yakalandığını aktaran Maduro, "Seçimlerin yapılacağı makinelerin ve parti malzemelerinin tutulduğu Mariches'te, seçim deposunu ateşe vermek isteyen bir grup paralı asker suç üstü yakalandı." dedi.

Maduro, saldırı girişiminin arkasında İspanya'ya sığınan Halkın İradesi Partisinin (VP) kurucusu Leopoldo Lopez'in olduğunu savunarak, İspanya'dan terörle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Lopez'in tutuklanmasını istedi.

Vatandaşlara seçimlere katılması çağrısında bulunan Maduro, "Barış ve istikrar için seçimlerde buluşalım." dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela'da halkın yüzde 74'ü Kovid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika


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