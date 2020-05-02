Venezuela'da hapishanede ayaklanma: 17 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Venezuela'da hapishanede ayaklanma: 17 ölü - Son Dakika

Venezuela'da hapishanede ayaklanma: 17 ölü

1 saat önce

BUENOS Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bir hapishaneden kaçma girişiminde bulunan mahkumların çıkardığı isyanda 17 kişi öldü.

Venezuela'da hapishanede ayaklanma: 17 ölü, System.String[]

BUENOS Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bir hapishaneden kaçma girişiminde bulunan mahkumların çıkardığı isyanda 17 kişi öldü.

Venezuela basınında çıkan habere göre, ülkenin Guanare kentindeki Cepella ismiyle bilinen Llanos Cezaevi'nde isyan çıkaran mahkumlarla Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği (GNB) arasında çıkan çatışmada 17 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Venezuela Cezaevlerinden sorumlu Bakan Iris Varela, olaya ilişkin, "Bir grup mahkumun dışarı çıkarak, hapisane çevresindeki GNB mensuplarına saldırdığı ve cezaevi müdürünü yaraladığı bildirildi." açıklamasında bulundu.

Çatışmada, GNB'ye mensup Teğmen Escarlet González Arenas'ın güvenlik güçlerine atılan el bombası nedeniyle ve Cezaevi Müdürü Carlos Toro'nun da kesici aletle yaralandığı bildirildi.

Mahkumların ayaklanmada ateşli silah kullandığı ve hapishanenin güvenlik bariyerini aşarak dışarı çıkan bazı mahkumların güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin, hapishanedeki mahkumların lideri olduğu belirtilen "Olivo" lakaplı mahkumla iletişim kurmasının ardından mahkumların hücrelerine döndüğü ve çatışmanın sona erdiği açıklandı.

Güney Amerika, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 03:06 Kaynak: AA


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