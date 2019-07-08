Son Dakika Haberleri: Venezuela'da hükümet ile muhalefet görüşmelere yeniden başlıyor
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Venezuela'da hükümet ile muhalefet görüşmelere yeniden başlıyor

1 saat önce

Norveç'te mayıs ayında bir araya gelen taraflar, yeni görüşmelerin bu hafta Barbados'ta başlayacağını ve müzakerelerin yine Norveç'in arabuluculuğunda yapılacağını duyurdu.

Venezuela'da hükümet ile muhalefet görüşmelere yeniden başlıyor, System.String[]
Norveç'te mayıs ayında bir araya gelen taraflar, yeni görüşmelerin bu hafta Barbados'ta başlayacağını ve müzakerelerin yine Norveç'in arabuluculuğunda yapılacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:37 
Norveç, Ekonomi
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