Venezuela'da hükümet ile muhalefet görüşmelere yeniden başlıyor
1 saat önce
Norveç'te mayıs ayında bir araya gelen taraflar, yeni görüşmelerin bu hafta Barbados'ta başlayacağını ve müzakerelerin yine Norveç'in arabuluculuğunda yapılacağını duyurdu.
Norveç
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:37
'te mayıs ayında bir araya gelen taraflar, yeni görüşmelerin bu hafta Barbados'ta başlayacağını ve müzakerelerin yine Norveç'in arabuluculuğunda yapılacağını duyurdu.
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