Venezuela'da hükümet ile muhalefet Kovid-19 aşısı alımı konusunda anlaştı - Son Dakika

Venezuela'da hükümet ile muhalefet Kovid-19 aşısı alımı konusunda anlaştı

21.03.2021 05:45
Venezuela'da hükümet ile muhalefet Kovid-19 aşısı alımı konusunda anlaştı, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, Nicolas Maduro hükümeti ve muhalefet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın alınması için anlaşmaya vardı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, Nicolas Maduro hükümeti ve muhalefet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın alınması için anlaşmaya vardı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin yurt dışında bulunan ve ABD yaptırımları kapsamında dondurulan 30 milyon dolarlık varlığına muhalefetin girişimiyle erişim sağlanacağı ve Kovid-19 aşısı satın alınacağı belirtildi.

Ülkeye ait fonların serbest bırakılması durumunda 12 milyon doz aşıya erişim sağlanabileceği ifade edildi.

ABD, 2019'da Venezuela'nın ABD'de bulunan 342 milyon dolarlık varlığını dondurmuştu.

Venezuela'da 6 Aralık 2020'de yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki koalisyon kazanmış, seçimleri boykot eden ve başını Ulusal Meclisin eski başkanı Juan Guaido'nun çektiği muhalifler ise alternatif seçim düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Maduro'nun 21 Mayıs 2018'de düzenlenen seçimleri de yüzde 67,7 oy oranıyla kazanmış, buna rağmen muhalefetin hile iddiaları nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı. 2015'teki seçimden sonra oluşan eski meclisin başkanı Guaido, Ocak 2019'daki Maduro karşıtı protestolardan sonra kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.

Venezuela'da bugüne kadar 149 bin 145 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1475 kişi yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Muhalefet, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela'da hükümet ile muhalefet Kovid-19 aşısı alımı konusunda anlaştı - Son Dakika


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