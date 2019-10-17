Son Dakika Haberleri: Venezuela'da hükümetin muhaliflerle anlaşmaya varması
Son Dakika Güncel Venezuela'da hükümetin muhaliflerle anlaşmaya varması

Venezuela'da hükümetin muhaliflerle anlaşmaya varması

1 saat önce

Venezuela'da hükümet ve anlaşmaya vardığı bazı muhalif partiler, Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) yenilenmesi için masa oluşturdu.

Venezuela'da hükümetin muhaliflerle anlaşmaya varması, System.String[]

Venezuela'da hükümet ve anlaşmaya vardığı bazı muhalif partiler, Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) yenilenmesi için masa oluşturdu.

Başkent Caracas'taki Dışişleri Bakanlığı binası Casa Amarilla'da basın mensuplarını bilgilendiren İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Ulusal Meclis'te (AN) temsil edilen bazı muhalif partilerle 16 Eylül'de varılan anlaşmanın sorunsuz ve tam uygulanarak ilerlediğini duyurdu.

Rodriguez, anlaşmada CNE'nin yeniden düzenlenmesinde mutabık kalındığını hatırlatarak, anlaşmacı muhalif partilerle bu yönde çalışma yürütülmesi için masa oluşturulduğunu söyledi.

Anlaşmada yer alan, siyasi tutukluların serbest kalması maddesine de işaret eden Rodriguez, bu konunun Hakikat Komisyonu bünyesinde ele alındığını ve bugün Başsavcı Tarek William Saab'ın çok önemli açıklamalar yapacağını aktardı.

Maduro hükümeti ile muhalefet partileri arasındaki anlaşma

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis'teki (AN) bazı partiler arasında 16 Eylül'de anlaşma imzalanmış ve diyalog masası oluşturulmuştu.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli AN Başkanı Juan Guaido'nun tepkiyle karşıladığı anlaşmada, Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) yeni üyelerin atanması, Venezuela'nın hak iddia ettiği Esequibo bölgesindeki haklarının korunması ve bazı davalarda tutuklu yargılananların serbest bırakılması, petrol ürünlerinin gıda karşılığı satışı gibi hususlar yer almıştı.

Venezuela'ya uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasının talep edildiği anlaşmayla ayrıca iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) AN'ye geri dönmüştü.

Venezuela, Hükümet, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konut satışları Eylül'de yüzde 15,4 arttı
Mardin'de bir polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB kuruluşu Kültür A.Ş. ile sözleşme imzaladı Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga çıktı! Trump çıldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 03:51:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da hükümetin muhaliflerle anlaşmaya varması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]