Son Dakika Haberleri: Venezuela'da İkinci Elektrik Kesintisi Nedeniyle Okullar ve İş Yerleri Tatil Edildi

Venezuela'da İkinci Elektrik Kesintisi Nedeniyle Okullar ve İş Yerleri Tatil Edildi

1 saat önce

Venezuela’da mart ayı içinde ikinci kez yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi nedeniyle salı günü okulları ve iş yerleri tatil edildi. 7 Mart’ta yaşanan ve yaklaşık bir hafta süren ilk kesinti için Amerika Birleşik Devletleri’ni suçlayan Cumhurbaşkanı Maduro hükümeti, pazartesi günü başlayan kesintilerin elektrik sistemine yapılan bir “saldırı” sonucu olduğunu duyurdu. Salı günü öğle saatlerinde başkent […]The post Venezuela’da ikinci elektrik kesintisi nedeniyle okullar ve iş yerleri tatil edildi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Venezuela'da İkinci Elektrik Kesintisi Nedeniyle Okullar ve İş Yerleri Tatil Edildi, System.String[]
Venezuela'da mart ayı içinde ikinci kez yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi nedeniyle salı günü okulları ve iş yerleri tatil edildi.

7 Mart'ta yaşanan ve yaklaşık bir hafta süren ilk kesinti için Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlayan Cumhurbaşkanı Maduro hükümeti, pazartesi günü başlayan kesintilerin elektrik sistemine yapılan bir "saldırı" sonucu olduğunu duyurdu. Salı günü öğle saatlerinde başkent Karakas'ın birçok yerine yeniden elektrik verildi ancak sokaklar ve işletmelerin boş kaldığı görüldü. Elektrik kesintisi ülkenin orta ve batı bölgelerinde yaşandı.

Elektrik kesintisi, Rus askeri uçaklarının ülkeye gelmesinin ardından Washington- Moskova arası ilişkilerin gerilmesinin ardından yaşandı. Beyaz Saray yetkilileri ise Venuzuela'da kendini Cumhurbaşkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guiado'nun eşi Fabiana Rosales'in çarşamba günü Beyaz Saray'a gelerek Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşeceğini duyurdu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:07 

Cumhurbaşkanı, Venezuela, Sektörel
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