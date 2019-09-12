Venezuela'da iktidar ve muhalefet arasında kapalı kapılar ardından gayri resmi görüşme

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasında Norveç'in ara buluculuğunda sürdürülen müzakerelerin askıya alınmasına rağmen taraflar arasında sessiz bir biçimde gayri resmi olarak özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi odaklı görüşmelerin sürdüğü bildirildi.



Reuters haber ajansı, ABD yaptırımlarının sona ermesini isteyen iktidar partisi ile Maduro'nun görevi bırakmasında ısrarlı muhalefet liderlerinin Ağustos ayında kimi zaman hafta bir olmak üzere bir araya geldiklerini aktardı.