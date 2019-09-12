Son Dakika Haberleri: Venezuela'da iktidar ve muhalefet arasında kapalı kapılar ardından gayri resmi görüşme
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Venezuela'da iktidar ve muhalefet arasında kapalı kapılar ardından gayri resmi görüşme

1 saat önce

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasında Norveç’in arabuluculuğunda sürdürülen müzakerelerin askıya alınması rağmen hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında sessiz bir biçimde gayri resmi olarak özellikle ekonomi odaklı görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Venezuela'da iktidar ve muhalefet arasında kapalı kapılar ardından gayri resmi görüşme, System.String[]

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasında Norveç'in ara buluculuğunda sürdürülen müzakerelerin askıya alınmasına rağmen taraflar arasında sessiz bir biçimde gayri resmi olarak özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi odaklı görüşmelerin sürdüğü bildirildi.


Reuters haber ajansı, ABD yaptırımlarının sona ermesini isteyen iktidar partisi ile Maduro'nun görevi bırakmasında ısrarlı muhalefet liderlerinin Ağustos ayında kimi zaman hafta bir olmak üzere bir araya geldiklerini aktardı.

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Venezuela, Ekonomi, Norveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:15 
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