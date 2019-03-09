Son Dakika Haberleri: Venezuela'da iktidar ve muhalefet sokağa iniyor

Venezuela'da iktidar ve muhalefet sokağa iniyor

1 saat önce

Venezuela'da hükümet ve muhalefet destekçileri ülkede bir günden fazla süren elektrik kesintisinin ardından yeniden sokağa iniyor.

Venezuela'da iktidar ve muhalefet sokağa iniyor, System.String[]
Venezuela'da hükümet ve muhalefet destekçileri ülkede bir günden fazla süren elektrik kesintisinin ardından yeniden sokağa iniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:30 

Hükümet, Venezuela, Ekonomi
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