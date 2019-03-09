Venezuela'da iktidar ve muhalefet sokağa iniyor
1 saat önce
Venezuela'da hükümet ve muhalefet destekçileri ülkede bir günden fazla süren elektrik kesintisinin ardından yeniden sokağa iniyor.
Venezuela
'da hükümet ve muhalefet destekçileri ülkede bir günden fazla süren elektrik kesintisinin ardından yeniden sokağa iniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:30
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