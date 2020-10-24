Venezuela'da "İspanya Büyükelçiliğine sığınan muhalif lider Lopez'in Kolombiya'ya kaçtığı" iddiası - Son Dakika

Venezuela'da "İspanya Büyükelçiliğine sığınan muhalif lider Lopez'in Kolombiya'ya kaçtığı" iddiası

24.10.2020 20:25
Venezuela'da

BUENOS Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı geçen yılki "askeri kalkışmada önemli rolü bulunan Voluntad Popular Partisinin lideri Leopoldo Lopez'in, yaklaşık 18 aydır sığındığı İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğinin resmi konutundan çıktığı" iddia edildi.

BUENOS Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı geçen yılki "askeri kalkışmada önemli rolü bulunan Voluntad Popular Partisinin lideri Leopoldo Lopez'in, yaklaşık 18 aydır sığındığı İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğinin resmi konutundan çıktığı" iddia edildi.

Venezuela'da yayın yapan muhalif El Nacional'in, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 30 Nisan 2019'daki askeri kalkışmadan önce ev hapsinde bulunan ve askeri kalkışmaya katılan Lopez, bu eylemin başarısız olmasının ardından sığındığı İspanya Büyükelçiliği konutundan Kolombiya'ya gitmek üzere ayrıldı.

Ailesi İspanya'da bulunan Lopez'in "Kolombiya'ya ulaştığı" iddia edildi.

2019'daki başarısız askeri kalkışma

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden milletvekili Juan Guaido'nun bağlı olduğu Voluntad Popular Partisinin lideri olarak görülen Lopez, ev hapsi cezasına rağmen 30 Nisan'da 2019'daki başarısız askeri kalkışmaya katılmıştı.

Kendisini askerlerin serbest bıraktığını iddia eden ve kalkışma sonrası bir süre insanları sokağa çağıran Lopez, askeri kalkışmanın başarılı olamamasının ardından önce Şili'nin Caracas'taki Büyükelçiliğine sığınmış, aynı gece vatandaşlığının da bulunduğu İspanya Büyükelçiliğine kaçmıştı.

Lopez, Venezuela'da 2014'te şiddet olaylarına dönüşen ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili davada, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2017'de ev hapsine alınmıştı.

Kolombiya, Venezuela, Caracas, İspanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela'da 'İspanya Büyükelçiliğine sığınan muhalif lider Lopez'in Kolombiya'ya kaçtığı' iddiası - Son Dakika

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