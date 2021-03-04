Venezuela'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Venezuela'daki 3 kentte yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Brezilya'da görülen türünün tespit edildiği belirtildi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'da Kovid-19'un daha hızlı bulaşan Brezilya varyantını tespit ettik. Bu yeni durumla 7+7 yöntemi ve sağlık ekiplerimizle, hastanede kontrol altında tutarak korkusuzca yüzleşmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da ortaya çıkan Kovid-19 varyasyonlarının ülkenin Miranda, Bolivar ve başkent Karakas eyaletlerinde tespit ettiklerini dile getiren Maduro, "Önleyici tedbirleri alarak, sağlık otoriteleriyle birlikte bu yeni değişken türlerin büyüklüklerini belirlemek için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Venezuela'da bugüne kadar 139 bin 934 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1353 kişi yaşamını yitirdi.