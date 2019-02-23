Venezuela'da kritik gün
7 dakika önce
Venezuela'da ABD destekli muhalefet, bugün ülkeye "insani yardım" getirmeye çalışıyor.
Venezuela
'da ABD
destekli muhalefet, bugün ülkeye "insani yardım" getirmeye çalışıyor. Hükümet
, ABD'nin "işgal stratejisinin parçası" olarak gördüğü girişimi önlemek için sınırları kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:30
Venezuela Hükümeti, Ülke Sınırlarını Geçici Olarak Kapatma Kararı Aldı
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