Son Dakika Haberleri: Venezuela'da kritik gün

Venezuela'da kritik gün

7 dakika önce

Venezuela'da ABD destekli muhalefet, bugün ülkeye "insani yardım" getirmeye çalışıyor.

Venezuela'da kritik gün, System.String[]
Venezuela'da ABD destekli muhalefet, bugün ülkeye "insani yardım" getirmeye çalışıyor. Hükümet, ABD'nin "işgal stratejisinin parçası" olarak gördüğü girişimi önlemek için sınırları kapattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:30 

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Hükümeti, Ülke Sınırlarını Geçici Olarak Kapatma Kararı Aldı ABD'de Market Soyan Hırsız, Benzin Döküp Kasiyeri Yaktı

Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi İtalya'nın Bari Kentinde Bisiklet Kullananlara 250 Euroya Kadar Teşvik Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:37:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da kritik gün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]