Venezuela'da ligler iptal edildi

Venezuela'da korona virüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen futbol ligleri iptal edildi. Buna göre şampiyon ilan edilmeyecek.



Venezuela'da mart ayında korona virüs sebebiyle ara verilen ligler, federasyon tarafından alınan kararla korona salgın tedbirleri kapsamında 1. ve 2. Lig'de 2020 sezonu iptal edildi. Venezuela Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, liglerde mevcut puan durumları geçerli sayılmazken, şampiyon da ilan edilmeyecek.



Venezuela 1. Ligi'nde 6 hafta sonunda 16 puan toplayan Zamora zirvede yer alırken, 2. Lig'de ise 3 haftada 9 puan toplayan Yaracuy ilk sırada bulunuyordu. - İSTANBUL