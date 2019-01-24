Venezuela'da Maduro Destekçileri Gösteri Düzenledi
1 saat önce
- Venezuela'da Maduro destekçileri gösteri düzenledi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun halkı selamlaması Maduro destekçilerinin O'Leary Meydanı'ndaki gösterilere katılması Detay KARAKAS - Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri O'Leary...
- Venezuela
'da Maduro destekçileri gösteri düzenledi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun halkı selamlaması
Maduro destekçilerinin O'Leary Meydanı'ndaki gösterilere katılması
Detay KARAKAS - Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri O'Leary Meydanı'nda gösteri düzenledi. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:58 Kaynak: AA
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