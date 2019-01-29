Venezuela'da Maduro ve Guaido Orduyu Kendi Yanına Çekmek İstiyor
45 dakika önce
Siyasi krizin pençesindeki Latin Amerika ülkesi Venezuela'da ülkeyi kontrol etmek isteyen Maduro ve Guaido ordu mensuplarını kendi yanına çekmeye çalışıyor.
Siyasi krizin pençesindeki Latin Amerika
ülkesi Venezuela
'da ülkeyi kontrol etmek isteyen Maduro ve Guaido ordu mensuplarını kendi yanına çekmeye çalışıyor
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:22
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