Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Maduro ve Guaido Orduyu Kendi Yanına Çekmek İstiyor

Venezuela'da Maduro ve Guaido Orduyu Kendi Yanına Çekmek İstiyor

45 dakika önce

Siyasi krizin pençesindeki Latin Amerika ülkesi Venezuela'da ülkeyi kontrol etmek isteyen Maduro ve Guaido ordu mensuplarını kendi yanına çekmeye çalışıyor.

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Siyasi krizin pençesindeki Latin Amerika ülkesi Venezuela'da ülkeyi kontrol etmek isteyen Maduro ve Guaido ordu mensuplarını kendi yanına çekmeye çalışıyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:22 

Latin Amerika, Venezuela, Dünya
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