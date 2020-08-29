Venezuela'da Maduro'ya suikast girişiminin şüphelisi muhalif milletvekili, cezaevinden salıverildi - Son Dakika

Venezuela'da Maduro'ya suikast girişiminin şüphelisi muhalif milletvekili, cezaevinden salıverildi

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 2018'de Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, muhalefetteki Önce Adalet Partisi Milletvekili Juan Requesens cezaevinden çıkarıldı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 2018'de Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, muhalefetteki Önce Adalet Partisi Milletvekili Juan Requesens cezaevinden çıkarıldı. Requesens'in ailesi, 2 yıldır tutuklu bulunan 31 yaşındaki siyasetçinin "gözaltı halini ev hapsinde sürdürmek üzere" salıverildiğini duyurdu. Bomba yüklü iki drone havada patlatılmıştı 2018 Ağustos'ta Maduro'nun katıldığı bir askeri tören sırasında bomba yüklü iki drone'un havada patlatıldığı olayın ardından Requesens ve bazı muhalif siyasetçiler, suikast girişiminde rolleri olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Söz konusu olayda, bomba yüklü dronelar, tören protokolünün bulunduğu yerin uzağında havada patlamış, Devlet Başkanı Maduro ve diğer katılımcılar saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Venezuela'da hükümete yönelik kitlesel protestoların başladığı 2014'te öğrenci lideri olan Requesens, 2015'te yapılan Ulusal Meclis seçimlerinde milletvekili seçilmişti.

Son Dakika

Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok

İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor

Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı

Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap

Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı

Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var

Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı