Venezuela'da mahkeme Parra'dan AN Başkanı seçildiği oturumun kayıtlarını istedi - Son Dakika

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), 5 Ocak'taki oylamada Ulusal Meclis'in (AN) başkanlığına seçilen Luis Parra'ya birkaç gün önce muhaliflerce çalındığını söylediği oturum tutanaklarını göndermesi için 5 gün süre verdi.

Yüksek Adalet Mahkemesi, kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido'nun da paralel başkanlık iddiasında bulunduğu AN'de, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi ve bazı muhalif parlamenterlerin desteği ile başkan seçildiği açıklanan Parra'ya oturumda çoğunluğun sağlandığına dair tutulan kayıtları istedi.

TSJ, parlamento dışındaki paralel seçimde 100 oyla seçildiği açıklanan Guaido ve ekibinden ise herhangi bir talepte bulunmadı.

Parra, iki gün önce yaptığı açıklamada, oturumda çoğunluk sağlandığını vurgulamış fakat gerekli belgelerin muhalifler tarafından çalındığını öne sürmüştü.

Tartışmalı seçimler?

Venezuela'da ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin meşru anayasal kurum olarak tanıdığı AN'de, Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün geniş güvenlik önlemleri altında 5 Ocak'ta başkanlık seçimleri için toplanılmış, muhalifler dahil birçok milletvekilinin girdiği binaya, Guaido ve bazı milletvekillerinin alınmadığı iddia edilmişti.?

İktidarın Guaido'yu "şov yapmakla", Guaido'nun ise iktidarı "darbecilik ve meclisi militarize etmekle" suçladığı karışıklıklar devam ederken, muhaliflerin yolsuzlukla itham ettiği milletvekili Luis Parra'nın AN'de düzenlenen seçimde 81 oyla başkan seçildiği duyurulmuş ve yemin töreni düzenlenmişti.?

Parra'nın başkanlığa seçildiği oylamanın meşru olmadığını ve oturum için yeter sayının bulunmadığını öne süren muhalefet ise Caracas'taki El Nacional gazetesi merkezinde toplanmış ve paralel oylama yapmıştı. ABD başta olmak üzere Latin Amerika ve Batı'dan birçok ülkenin yine destek verdiği seçimde 100 oy alan Guaido, muhalifler tarafından yeniden AN Başkanı ilan edilmişti.