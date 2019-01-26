Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Muhalefet Açık Hava Toplantıları Yapacak

Venezuela'da Muhalefet Açık Hava Toplantıları Yapacak

23 dakika önce

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan ve kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, askerler için hazırladıkları af yasasını, tertip edecekleri açık hava toplantılarında Caracaslılara soracaklarını duyurdu.

Venezuela'da Muhalefet Açık Hava Toplantıları Yapacak, System.String[]
Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan ve kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, askerler için hazırladıkları af yasasını, tertip edecekleri açık hava toplantılarında Caracaslılara soracaklarını duyurdu.

Başkentin Chacao semtindeki Bolivar Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılan Guaido, burada yaptığı konuşmada, Maduro görevi bırakana kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

Guaido, bugün Caracas'ın semtlerinde tertipleyecekleri açık hava toplantılarıyla halkla buluşacaklarını söyledi.

Daha önce Venezuela ordusunun desteğini isteyen ve askerler için af çıkaracaklarını açıklayan Guaido, bu toplantılarda, Ulusal Mecliste onaylanan af yasasını Caracaslılarla ele alacaklarını, pazar günü ise af yasasının metnini sokaktaki güvenlik güçlerine dağıtacaklarını duyurdu.

Kendisini geçici devlet başkanı ilan ettiği çarşamba gününden bu yana başta ABD olmak üzere birçok devletten destek aldığına işaret eden Guaido, "Maduro'nun sahip olmadığı uluslararası meşruiyete" sahip olduklarını iddia etti.

Devlet Başkanı Maduro'nun ülkesinde darbe yapıldığı yönündeki açıklamalarına da değinen ve kendilerinin darbe girişimi içinde olmadıklarını savunan Guaido, "Asıl benim tutuklanmam darbedir." dedi

Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:57 Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Hiçbir Koşulda İstifa Etmeyeceğim Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız

Venezuela Lideri Maduro'dan ABD'ye Gözdağı: Bozguna Uğratacağız İzmir'de Korkutan Deprem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 02:20:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Muhalefet Açık Hava Toplantıları Yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]