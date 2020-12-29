Venezuela'da muhalefet, Guaido'nun Ulusal Meclis başkanlığı görevini 1 yıllığına uzattı - Son Dakika

Venezuela'da muhalefet, Guaido'nun Ulusal Meclis başkanlığı görevini 1 yıllığına uzattı

29.12.2020 00:31
Venezuela'da muhalefet, Guaido'nun Ulusal Meclis başkanlığı görevini 1 yıllığına uzattı, System.String[]

Venezuela muhalefeti, Ulusal Meclis'in (AN) başkanı Juan Guaido'nun ülkede kendini "geçici devlet başkanı" ilan etme süresini 1 yıllığına uzatma kararı aldı.

Venezuela muhalefeti, Ulusal Meclis'in (AN) başkanı Juan Guaido'nun ülkede kendini "geçici devlet başkanı" ilan etme süresini 1 yıllığına uzatma kararı aldı.

Ülkede 6 Aralık'ta yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nikolas Maduro liderliğindeki ittifakın zaferinin ardından toplanan mevcut Ulusal Meclis, çoğunluğu muhaliflerin oluşturduğu milletvekillileri, Guaido'nun AN başkanlığnı 1 yıllığına uzatılmasını onayladı.

AN, karardan sonra yaptığı açıklamada, "Önümezdeki yıl 2021'de özgür parlamento seçimleri ve başkanlık seçimleri gerçekleşene kadar Anayasal devamlılık yetkisi uygulanmaya devam edilecek. Bu kararlar 5 Ocak 2021'den itibaren ek bir yıllık parlamento dönemi boyunca uygulanacak." ifadelerine yer verildi.

Maduro hükümeti, AN'nin kararına ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Guaido, 6 Ocak'tan sonra da mevcut görevinin devam edeceğini öne sürerek ülkede adil ve özgür seçim olana kadar mücadelesinin devam edeceğini söylemişti.

Venezuela'da 6 Aralık'ta muhaliflerin çoğunluğunun boykot ettiği seçimleri iktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup ( Gran Polo Patriotico) oyların yüzde 68,43'ünü alarak Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı.

Ülkede 2015'te yapılan parlamento seçimlerinde ise muhalefet oyların yüzde 65'inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Meclis'te 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Parlamento, Muhalefet, Venezuela, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela'da muhalefet, Guaido'nun Ulusal Meclis başkanlığı görevini 1 yıllığına uzattı - Son Dakika


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