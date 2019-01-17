Venezuela'da Muhalefet İçin Soruşturma Başlatıldı
1 saat önce
Venezuela'da, Nicols Maduro'yu Devlet Başkanı olarak tanımadığını açıklayan muhalifler aleyhine bir dizi soruşturma başlatıldı.
Venezuela
'da, Nicols Maduro'yu Devlet Başkanı olarak tanımadığını açıklayan muhalifler aleyhine bir dizi soruşturma başlatıldı.
Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı Diosdado Cabello, hakim ve savcılara her türlü suç teşkil edecek girişim hakkında resmi soruşturma açma yetkisi verildiğini duyurdu. Nicols Maduro'yu devlet başkanı olarak tanımadığını açıklayan muhalifler aleyhine bir dizi soruşturma başlatıldı. Cabello açıklamasında, Başsavcılığı
ve Yüksek Mahkeme Başkanlarının, Maduro ile muhalefet arasında devam eden "meşrutiyet" tartışmaları üzerine "resmi bir soruşturma başlattıklarını" söyledi.
Cabello haftalık televizyon programında Yüksek Adalet Divanı (TSJ) Başkanı Maikel Moreno'nun atadığı savcıların çalışmalarını bir süredir titizlikle sürdürdüğünü açıkladı. 1999'dan beri iktidarda olan Chavista rejiminin her zaman kazandığını hatırlatan Cabello, "Burada kimse umutsuzluk yaşamasın. Sakin olsun. Soğuk kafayla düşünsün. Umutsuz olanlara her zaman bizim kazandığımızı hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı. - KARAKAS
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:54 Kaynak: İHA
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