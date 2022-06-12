Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido, restorandan zorla dışarıya çıkarıldı - Son Dakika
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Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido, restorandan zorla dışarıya çıkarıldı

12.06.2022 23:33
Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido, restorandan zorla dışarıya çıkarıldı

Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido, Cojedes eyaletinde gittiği restorandan zorla dışarıya çıkarıldı.

Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido, Cojedes eyaletinde gittiği restorandan zorla dışarıya çıkarıldı.

Yurt gezilerine çıkan Guaido, eyalete bağlı San Carlos kentine ziyarette bulundu.

Guaido, restorandayken bir grup tarafından önce itildi, sonra zorla dışarı atıldı.

Olay sırasında Guaido'yu restorandan atanlar, "Darbeci", "Hain" ve "Dışarı" şeklinde bağırdı. Daha sonra Guaido, yanındakilerle hızlıca arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olayın görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Gömleği yırtılan Guaido, olaydan Venezuela hükümetinin sorumlu olduğunu belirtti.

Muhalefet lideri Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido, restorandan zorla dışarıya çıkarıldı - Son Dakika

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