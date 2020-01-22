Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun ofisine baskın iddiası

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun Caracas'taki ofisine Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) tarafından baskın düzenlendiği bildirildi.



Venezuela basınında çıkan habere göre, ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen önce Kolombiya'ya sonra da Avrupa'ya giden Guaido'nun başkent Caracas'ın El Rosal bölgesinde bulunan ofisinde SEBIN mensuplarınca arama yapıldı.