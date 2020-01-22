Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun ofisine baskın iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun ofisine baskın iddiası - Son Dakika Dünya

Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun ofisine baskın iddiası

6 saat önce

Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun ofisine baskın iddiası

Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun ofisine baskın iddiası, System.String[]

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun Caracas'taki ofisine Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) tarafından baskın düzenlendiği bildirildi.


Venezuela basınında çıkan habere göre, ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen önce Kolombiya'ya sonra da Avrupa'ya giden Guaido'nun başkent Caracas'ın El Rosal bölgesinde bulunan ofisinde SEBIN mensuplarınca arama yapıldı.

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Venezuela, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:17 
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