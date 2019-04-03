Venezuela'da Muhalif Lider Juan Guaido'nun Dokunulmazlığı Kaldırıldı

Muhalif lider Guaido, hakkında çıkarılan seyahat yasağına rağmen Şubat sonu yaptığı Latin Amerika ziyaretine gitmişti.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı olan Kurucu Meclis, muhalif Juan Guaido'nun dokunulmazlığını kaldırdı.



Dokunulmazlığının kaldırılmasıyla, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun da gözaltına alınabilmesinin önünü açıldı.



Ülkenin tek yasama organı olan Kurucu Meclis, Yüksek Mahkeme'nin talebi üzerine Guaido'nun dokunulmazlığını kaldırdı. Muhalefet lideri ise kararın yasa dışı olduğunu savunuyor.



Kurucu Meclis üyelerinin çoğunluğunu Maduro yanlıları oluşturuyor. Ulusal Meclis ise muhaliflerin kontrolünde.



Yüksek Mahkeme, Guaido'yu birkaç hafta önce yaptığı Latin Amerika ziyaretiyle hakkında verilen seyahat yasağını delmekle suçluyor.



Mahkeme, muhalif lideri 15 yıl boyunca kamuda görev almasına 15 yıl yasak getirmişti. Guaido'nun sağ kolu olarak bilinen özel kalem müdürü Roberto Marrero da hükümet yetkililerine 'sabotaj hazırlığı yaptığı' iddiasıyla gözaltına alınmıştı.



Dokunulmazlığının kaldırılması kararıyla ilgili konuşan Guaido, hükümet yanlısı milisler tarafından kaçırılma riski olduğu uyarılarına rağmen "Geri dönüş olmadığını" söyledi.



Halk elektrik ve su kesintilerine karşı sokaklarda



ABD, Guaido'nun gözaltına alınmasının veya zarar görmesinin Maduro hükümeti için 'çok ciddi sonuçları olacağı' uyarısını yapıyor.



Venezuela halkı ise su ve elektrik kesintileri nedeniyle protesto gösterileri düzenliyor.



Yetkililer, elektrik kesintileri nedeniyle mesai saatlerini azaltacaklarını ve okulların kapalı tutulacağını duyurdu.



Pazartesi günü Elektrik Bakanı Luis Motta'nın yerine bir elektrik mühendisi atandı.



Hükümet kesintilerin 'Maduro'yu görevinden uzaklaştırmak için yürütülen sabotajın sonucu' olduğunu söylüyor.



Guaido, 23 Ocak'ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti. Muhalif lider, ABD'nin Kolombiya'da beklettiği insani yardım malzemelerinin 23 Şubat'ta Venezuela'ya sokulması girişiminden bir gün önce, seyahat yasağına rağmen Kolombiya'ya gitmişti.



Guaido, Paraguay, Arjantin, Brezilya ve Ekvador ziyaretlerinin ardından 4 Mart'ta Venezuela'ya sorunsuz bir şekilde dönmüştü.

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