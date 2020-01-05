Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun geleceği için kritik oylama - Son Dakika
Son Dakika Dünya Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun geleceği için kritik oylama - Son Dakika Dünya

Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun geleceği için kritik oylama

7 saat önce

Siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı Venezuela'da 'kendini devlet başkanı ilan eden' Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun geleceğiyle ilgili kritik oylama yapılacak.

Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun geleceği için kritik oylama, System.String[]

Siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı Venezuela'da 'kendini devlet başkanı ilan eden' Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun geleceğiyle ilgili kritik oylama yapılacak.


Muhalefetin kontrolündeki parlamentoda 2015-2020 yasama döneminin son yılını başlatan özel bir oturumda Guaido'nun ikinci yıl liderliğini sürdürüp sürdürmeyeceğine karar verilecek.

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Meclis Başkanı, Venezuela, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:43 
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