Son Dakika › Dünya › Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun geleceği için kritik oylama - Son Dakika Dünya
Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun geleceği için kritik oylama
7 saat önce
Siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı Venezuela'da 'kendini devlet başkanı ilan eden' Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun geleceğiyle ilgili kritik oylama yapılacak.
Siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı Venezuela'da 'kendini devlet başkanı ilan eden' Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun geleceğiyle ilgili kritik oylama yapılacak.
Muhalefetin kontrolündeki parlamentoda 2015-2020 yasama döneminin son yılını başlatan özel bir oturumda Guaido'nun ikinci yıl liderliğini sürdürüp sürdürmeyeceğine karar verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:43
Son Dakika İran Meclis Başkanı'ndan ABD Başkanı Trump'a çağrı: Askerleri bölgeden çekin 10 dolar gönderenle çıplak pozlarını paylaşıyor! Bu yöntemi neden uyguladığını öğrenenler şaştı kaldı İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Kasım Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız Klozet kapağını açan şahıs, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Derhal telefonuna sarıldı