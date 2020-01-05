Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun geleceği için kritik oylama

Siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı Venezuela'da 'kendini devlet başkanı ilan eden' Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun geleceğiyle ilgili kritik oylama yapılacak.



Muhalefetin kontrolündeki parlamentoda 2015-2020 yasama döneminin son yılını başlatan özel bir oturumda Guaido'nun ikinci yıl liderliğini sürdürüp sürdürmeyeceğine karar verilecek.