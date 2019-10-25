Son Dakika Haberleri: Venezuela'da muhalifler ve hükümet yanlıları yine sokakta
Son Dakika Güncel Venezuela'da muhalifler ve hükümet yanlıları yine sokakta

Venezuela'da muhalifler ve hükümet yanlıları yine sokakta

1 saat önce

Venezuela'da muhalifler elektrik kesintileri nedeniyle protesto, hükümet yanlıları ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek gösterisi düzenledi.

Venezuela'da muhalifler ve hükümet yanlıları yine sokakta, System.String[]

Venezuela'da muhalifler elektrik kesintileri nedeniyle protesto, hükümet yanlıları ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek gösterisi düzenledi.

Tarihinin en ağır siyasi krizinin içinden geçen Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalifler ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletinde uzun süredir yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için başkent Caracas'ta sokağa çıktı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteklerini vurgulamak isteyen iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensupları da her muhalif gösteride olduğu gibi alternatif yürüyüş yaptı.

Muhalifler elektrik şirketine yürüdü, yolda hükümet destekçileri ile karşılaştı

Muhaliflerin kentin kuzeybatısındaki Millenium bölgesinden başlattığı yürüyüş Venezuela'nın devlet elektrik dağıtım şirketi Corpoelec'in kentteki merkezinde son buldu. Güvenlik güçleri protestocuların şirket merkezine girmesine izin vermedi.

Bölgenin yakınında toplanan Maduro destekçisi Venezuelalılar ise kentin batıdaki tarihi merkezine kadar yürüdü. Güzergah üstünde karşılaşan muhalifler ve hükümet destekçileri arasında küçük tartışmalar yaşandı.

Yoğun katılımların olmadığı her iki yürüyüşte de herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

Venezuela genelinde bu yıl içinde ilki 1 haftadan fazla süren birçok elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Hükümet kesintileri saldırılara bağlarken, muhalefet elektrik altyapısının yetersizliği ve bakımsızlıktan ötürü hükümeti suçlamıştı.

Nicolas Maduro, Venezuela, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Twitter'dan büyük skandal! Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin hesabını onayladılar
Muğla'nın Dalaman açıklarında peş peşe 2 deprem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anket yaptırmadık" deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek Karabük'te art arda 8 deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 05:44:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da muhalifler ve hükümet yanlıları yine sokakta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]