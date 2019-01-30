Venezuela'da Muhalifler Yeniden Sokağa İndi
1 saat önce
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun destekçileri yeniden sokağa indi.
Venezuela
'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun destekçileri yeniden sokağa indi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:40 Kaynak: AA
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