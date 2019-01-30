Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Muhalifler Yeniden Sokağa İndi

Venezuela'da Muhalifler Yeniden Sokağa İndi

1 saat önce

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun destekçileri yeniden sokağa indi.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun destekçileri yeniden sokağa indi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:40 Kaynak: AA

Venezuela, Güncel
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