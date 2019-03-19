Venezuela'da Okullar Tekrar Açıldı

- Venezuela'da okullar tekrar açıldıKARAKAS - Venezuela'da günlerce süren toplu elektrik kesintilerinin okullar tekrar açıldı, 7 milyon öğrenci okul sıralarına geri döndü.

- Venezuela'da okullar tekrar açıldı



KARAKAS - Venezuela'da günlerce süren toplu elektrik kesintilerinin okullar tekrar açıldı, 7 milyon öğrenci okul sıralarına geri döndü.

Venezuela'da günlerce süren toplu elektrik kesintilerinin ardından tatil edilen okullar tekrar açıldı. Yaklaşık 7 milyon öğrencinin okula geri dönerken, sosyal hayatın tekrar normalleştiği gözlendi. Ancak elektrik kesintilerinin devam ettiği ve santrallerin tamirinin devam ettiği öğrenildi. Elektrik kesintilerinin yer yer sonra ermesiyle ilgili konuşan Aristides Leon isimli bir Venezuelalı, "Ülkemin normale döndüğünü hissediyorum. Dürüst olmak gerekirse, geçmişi arkamızda bırakma sürecindeyiz ve bugündeyiz. Pek çok insanda çok iyimserlik var" dedi.

Venezuela'nın merkez hidroelektrik santrali Guri Barajında yaşanan arıza sonrasında tüm ülke 7 Mart'ta karanlığa gömülmüştü. Kesinti sebebiyle, ülke genelindeki su pompalarının çalışamamıştı. Geçtiğimiz Salı günü santrallerdeki arızalar giderilmeye başlamış, ülkenin birçok bölgesine, kontrollü olarak, elektrik verilmeye başlanmıştı.

Yetkililer, elektrik ve su kesintilerinin hükumet karşıtları tarafından yapılan sabotajlardan kaynaklandığını iddia etmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Amiriyle İlişkiye Giren Kadın Polisin İhmali 4 Yaşındaki Kız Çocuğunun Sonu Oldu!

Kadıköy'de Duvar Üzerindeki Kediye Yumruklu Saldırı

Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi

Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size