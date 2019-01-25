Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi

Venezuela'da Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi

1 saat önce

Venezuela'da yaşanan yönetim krizi sonucu devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği öğrenildi.

Venezuela'da Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi, System.String[]
Venezuela'da yaşanan yönetim krizi sonucu devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği öğrenildi.

Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar şeklinde başlayan ve daha sonra Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik darbe girişimine kadar uzanan gösterilerde ölü sayısının arttığı kaydedildi. Sosyal Çatışma Enstitüsü (OVC) yaptığı açıklamada ülkenin çeşitli yerlerinde yapılan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

OVC ayrıca Karakas'ın batısında ve merkezinde güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve kuru sıkı saçma kullandığını belirtti ve halen değişik bölgelerde 15 farklı gösterinin devam ettiği hakkında bilgi verdi. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Hükümet, Venezuela, 3. Sayfa
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