Son Dakika Haberleri: Venezuela'da otobüs durağına silahlı saldırı: 7 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Venezuela'da otobüs durağına silahlı saldırı: 7 ölü

22 dakika önce

Venezuela'nın kuzeyindeki Bolivar eyaletine bağlı San Felix kentinde bir otobüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü.

Venezuela'da otobüs durağına silahlı saldırı: 7 ölü, System.String[]
Venezuela'nın kuzeyindeki Bolivar eyaletine bağlı San Felix kentinde bir otobüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü.
Venezuela polis yetkililerinden yapılan açıklamada, San Felix kentindeki otobüs durağında bekleyenlere, hareket halindeki kamyondan kimliği bilinmeyen kişilerce uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, 4 kişinin olay yerinde, 3 kişinin de hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıda yaralılar arasında bir anneyle 2 yaşındaki bebeğinin de bulunduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Venezuela, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki otomobil, otobüs durağına daldı: 8 yaralı Kafası taşla ezilerek öldürüldü! Kanlı elbisenin sahibi her yerde aranıyor Bebeğinin ölümüne neden olmaktan yargılanan kadına müebbet hapis! Sokak ortasındaki eş cinayetini "otobüs kartı" detayı çözdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:35:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da otobüs durağına silahlı saldırı: 7 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]