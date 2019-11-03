Venezuela'da paramiliter grup Los Rastrojos'un elebaşlarından Vaca yakalandı

Venezuela'da, ülkenin Kolombiya sınırında varlık gösteren Kolombiyalı paramiliter grup Los Rastrojos'un elebaşlarından biri yakalandı.

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, her iki ülkede de aranan uyuşturucu kaçakçısı ve organize suç örgütü paramiliter grup Los Rastrojos'un elebaşlarından "Vaquita" kod adlı Argenis Vaca'nın yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Rodriguez, kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ile çekilmiş fotoğrafları eylül ayında ortaya çıkan Vaca'nın, Venezuela istihbaratının uzun çalışmaları sonucunda yakalandığını vurguladı.

Operasyonda farklı türlerde silahların yanında uyuşturucu da ele geçirildiğini açıklayan Rodriguez, Vaca'nın cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma, ve haraç gibi suçlardan her iki ülkede arandığını hatırlattı.

Rodriguez ayrıca Vaca'nın, Guaido'nun yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen şubat ayında Kolombiya'ya geçmesine yardım edenlerden biri olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katıldığı bir etkinlikte konuya ilişkin yaptığı açıklamada Vaca'nın Guaido'ya Kolombiya'ya geçişi sırasında yardımcı olduğunu itiraf ettiğini söyledi.

Venezuela'da bir insani kriz ve kitlesel açlık yaşandığı iddiası ülkede bu yıl yeniden alevlenen siyasi krizin en önemli ayaklarından biri olmuş, ABD muhalefetin ülkeye sokması için önemli miktarda insani yardım malzemesini Kolombiya'ya gönderilmişti.

Muhalefetin 23 Şubat'ta başarısızlıkla sonuçlanan yardımları ülkeye sokma girişimi öncesinde sınırın Kolombiya tarafında büyük bir konser düzenlenmiş, Guaido da bu konsere katılmak için yurt dışı yasağı bulunmasına rağmen kaçak yollarla Kolombiya'ya geçmiş ve bölgedeki bazı ülkeleri ziyaret ederek Venezuela'ya dönmüştü.

Kolombiya'ya nasıl geçtiği halen tam olarak açıklanmayan Guaido'nun, sınırda varlık gösteren paramiliter grup Los Rastrojos'un bazı üyeleri ile fotoğrafları eylül ayında ortaya çıkmıştı.