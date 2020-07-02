Venezuela'da parlamento seçimleri 6 Aralık'ta düzenlenecek - Son Dakika

Venezuela'da parlamento seçimleri 6 Aralık'ta düzenlenecek

BUENOS Venezuela halkı, 6 Aralık'ta parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

BUENOS Venezuela halkı, 6 Aralık'ta parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

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Venezuela basınında çıkan habere göre, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Indira Alfonzo Izaguirre, çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis'te (AN) 2021-2026 yıllarında yer alacak milletvekillerini belirlemek için yapılan parlamento seçimlerinin 6 Aralık'ta düzenleneceğini açıkladı.

Izaguirre, seçimlerde 89 siyasi organizasyonun yer almasını beklediğini belirterek, "6 Aralık 2020'de tüm ülkeyi 2021-2026 yıllarında görev yapacak Ulusal Meclisi seçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ülkesinin yeni bir AN'ye ihtiyacı olduğunu belirterek, tüm Venezuela halkını yeni AN'nin belirlenmesi için seçimlere katılmaya çağırdı.

CNE Başkanı Izaguirre, 30 Haziran'da, özel seçim yönetmeliğinin oy birliğiyle onaylandığını duyurmuş ve seçimlerle AN'de yer alacak milletvekili sayısının 167'den, 277'ye çıkarıldığını açıklamıştı.

Guaido liderliğindeki muhalefet Ulusal Seçim Konseyini tanımamıştı

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), 4 Haziran'da, ülkede seçimleri düzenlemekle sorumlu Ulusal Seçim Konseyi (CNE) üyelerinin, çoğunluğu muhaliflerden oluşan Ulusal Meclis tarafından belirlemesini "anayasaya aykırı" olarak ilan etmişti.

TSJ, 12 Haziran'da CNE üyelerini belirlediğini duyurmuş ve Guaido liderliğindeki muhalefet, CNE üyelerini tanımayacağını açıklamıştı.

Guaido liderliğindeki muhalefetin 2019'da Maduro hükümeti ile yapılan müzakereleri kesmesi üzerine, hükümetin, Guaido dışındaki muhalefetle kurduğu Ulusal Masa'daki görüşmelerde CNE üyelerinin ortak belirlenmesi üzerine uzlaşılmıştı.

Parlamento, Venezuela, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 02:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela'da parlamento seçimleri 6 Aralık'ta düzenlenecek - Son Dakika

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