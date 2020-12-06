Venezuela'da parlamento seçimleri için oy verme işlemi başladı - Son Dakika

Venezuela'da parlamento seçimleri için oy verme işlemi başladı

06.12.2020 20:09
Venezuela'da parlamento seçimleri için oy verme işlemi başladı, System.String[]

Venezuela'da, Ulusal Meclis (AN) için 5 yıl görev yapacak milletvekillerini belirlemek üzere oy verme işlemi başladı.

Venezuela'da, Ulusal Meclis (AN) için 5 yıl görev yapacak milletvekillerini belirlemek üzere oy verme işlemi başladı.

Venezuela'da 20 milyondan fazla seçmen, ülkedeki 87 seçim bölgesinde kurulan 14 bin 221 merkezde yerel saatle 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi yerel saatle 17.00'ye kadar sürecek.

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) AN'de yer alacak milletvekili sayısını belirlemesinin ardından, halk 277 sandalyeli parlamentoya temsilci seçecek.

Ülkede, 107 siyasi teşkilattan 14 bin 400 adayın yarışacağı seçimlerde, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido ve 30 siyasi hareket, kendi aralarında bir anlaşma imzalayarak seçimleri boykot edeceklerini açıkladı.

Seçimi takip etmek üzere Venezuela'ya 17 ülkeden heyet ve gözlemciler geldi. Bu kişiler arasında eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ve eski Kolombiya Senatörü Piedad Cordoba da bulunuyor.

Türkiye'den ise Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (LAMER) Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, milletvekilleri ve yüksek hakimlerin bulunduğu geniş bir gözlemci heyeti seçimleri takip ediyor.

Ülkede 2015'te yapılan parlamento seçimlerine yüzde 74,25 katılım sağlanmış ve muhalefet oyların yüzde 65'inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Meclis'te 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela'da parlamento seçimleri için oy verme işlemi başladı - Son Dakika


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